Nuevo técnico, misma decepción: Erik ten Hag explotó en su debut

Nada cambió en el Manchester United que miraba con ansias empezar de gran manera la Premier League después de una buena pretemporada bajo las órdenes de Erik ten Hag como el nuevo estratega. Hay un dicho en el fútbol que menciona que timonel que inicia, debuta con triunfo. Sin embargo, este no fue el caso del estratega neerlandés en las filas de los ‘Red Devils’.

Al parecer el tema no era solo de Ralf Rangnick, anterior estratega del Manchester United, pues, aunque es muy temprano para juzgar al club de Erik ten Hag, dejó muchas dudas en el funcionamiento durante los 90 minutos. Además, con Cristiano Ronaldo que finalmente se quedó, por lo menos en este comienzo de la Premier League, el neerlandés lo sentó en la primera parte, y cuando más lo necesitó en el complemento ingresó, pero no pesó su entrada.



Una vez culminó el partido, Erik ten Hag demostró su preocupación pese a ser el primer encuentro que disputa en el banquillo del Manchester United. Señaló que deben trabajar mucho a lo largo de la temporada. Sobre el partido, lo calificó como una gran decepción iniciar de esa manera la Premier League, “definitivamente fue un contratiempo y una verdadera decepción. Sabía desde el principio que no sería fácil. Dimos dos balones fáciles y no fuimos buenos en la organización”.



Erik ten Hag comentó que en la segunda parte reaccionaron cuando ya perdían 0-2 contra el Brighton & Hove Albion. Christian Eriksen inició como un delantero, y en el complemento lo retrasó a su posición, “está claro que en la segunda mitad fuimos mejores en el mediocampo con Eriksen abajo y Ronaldo arriba. Creamos oportunidades y Rashford tuvo dos buenas, es una pena que no anotáramos”.



Además de resaltar que el partido fue una gran decepción, por obvias razones también señaló que no está cómodo con este inicio, “no estoy satisfecho, absolutamente no. Perdimos y no era necesario. Deberíamos hacerlo mejor”. A su vez, manifestó que cree que están bien con los jugadores que tiene, y no plantea fichar por lo menos no por ahora.



Los dos goles aparecieron en errores propios en el que Brighton & Hove Albion respondió con contragolpes. Erik ten Hag analizó los fallos, “cometimos errores con el balón y errores de organización en la defensa. Tenemos que tomar lecciones y aprender rápidamente de ellas”. Sin embargo, no le quitó merito a lo hecho por su rival, “Brighton es un equipo decente, todos los cumplidos, pero miro a mi equipo y no deberíamos regalar dos goles fáciles”.



De la suplencia de Cristiano Ronaldo manifestó, “Cristiano Ronaldo tenía diez días de entrenamiento con el equipo, demasiado poco para 90 minutos, esa es la razón por la que no le pusimos de titular”. De su equipo dijo, “vi a un equipo que se mantuvo unido y luchó. Al menos creamos oportunidades y la primera oportunidad del juego con Bruno Fernandes”.



Por último, sentenció que no van a parar ahí a quedarse en lo que pudieron hacer mejor o lo que no debieron haber hecho. Es turno para recapacitar y continuar trabajando de la mejor manera para que los objetivos se den. “Es un infierno de trabajo. Tenemos que trabajar muy duro, analizar y luego avanzar”, concluyó Erik ten Hag. En la siguiente fecha visitarán al Brentford con ansias de triunfar.