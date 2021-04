Sueño roto: Edinson Cavani no se mueve de Manchester United, Chao Boca

Quienes hacían cuentas alegres y esperan en Ezeiza al aterrizaje del vuelo procedente de Inglaterra, pueden esperar sentados.

Ya no llegará Edinson Cavani, quien, según ESPN Argentina, ha llegado a un acuerdo con el Manchester United para renovar su contrato, inicialmente hasta 2022, coincidiendo con el Mundial de Catar.



El 'matador' viene de marcarle dos goles a la Roma en la Europa League, una llave casi sentenciada con el 6-2 de la ida, y tiene todo por ganar vestido de rojo.



"Cavani sabe lo que quiero. Sabe que me encantaría tenerlo aquí la próxima temporada. Le prometí que Old Trafford es un lugar diferente con los fanáticos. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo", había dicho, justo tras la goleada, el técnico Solksjaer. Según la versión, se ha salido con la suya.



De esta manera, el sueño de verlo vestido con los colores de Boca Juniors no se hará realidad, al menos no en el corto plazo. En Argentina se especuló hasta último momento con un regreso del estelar atacante tras una vida lejos de su familia. Por ahora, no habrá aterrizaje en La Bombonera.