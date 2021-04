El gran valor de la experiencia: ¿por qué Cavani sí y Haaland no?

En tiempos en que el mercado del fútbol mundial se vuelve loco por los chicos menores de 23 años y paga fortunas, a pesar de la crisis económica, vale la pena parar y escuchar los argumentos de quienes piensan distinto.

Sí, un goleador como Erling Haaland, que da muestras de olfato, potencia, velocidad y ubicación es casi como comprar diamantes: la inversión más segura del mundo. Pero qué si en el camino ese futuro tan prometedor se tuerce, si la disciplina flaquea, si cualquier cosa fuera de la cancha se roba su atención. Por eso, a veces, vale más la seguridad que solo ofrece la experiencia.



En esa consideración podría estar el Manchester United, uno de los pocos clubes -no son más de cinco en total-, que pueden darse el lujo de pensar en fichar a un Haaland. Y aún así, al menos de manera oficial, no lo está haciendo. ¿Por qué no? Porque prefiere hacer el esfuerzo por quedarse con Edinson Cavani,



¿Quiere a un jugador de 34 años que en 30 partidos solo marcó 9 goles)? Exacto. La explicación a este fenómeno la tiene Owen Hargreaves, exjugador del United y comentarista de BT Sports.



"Hay que quedarse con él. Es un gran goleador y tiene un buen registro de goles por minuto. Es el mejor en ese sentido. A todos nos gustaría tener a Kane o Haaland, pero teniendo a Cavani, ¿es necesario gastar 100 millones en un jugador? El United necesita un lateral derecho, un mediocentro y un central. Si Cavani hubiera jugado más, no me cabe duda de que ya llevaría 25 goles. Además, es un buen tutor para Rashford, Martial y Greenwood", aseguró.



Ya lo dijo también el propio Bruno Fernandes, eje del equipo de Solksjaer: "Sabemos quién es Cavani y todo lo que hace. Es un delantero que tiene todo".



Y si ya se tiene todo, ¿para qué buscar lo que no hace falta? Cavani tiene mucho mercado a pesar de su edad porque es confiable, eficiente y además, según los que lo conocen y lo que él mismo deja ver de su vida en redes sociales, un buen tipo. Su DT en la selección, Óscar Tabárez, le habría aconsejado seguir en Europa y no hacer caso a las posibles ofertas en Sudamérica. Algo sabe el 'Maestro' y algo también Cavani, a quien le quedan un par de años de fútbol a tope.