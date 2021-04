¡No te vayas Cavani! La pelea casi perdida del Manchester United

Edinson Cavani aterrizó gratis en Old Trafford, ya ha marcado 10 goles sin jugar todos los partidos que desearía y en el campo todos sus compañeros lo adoran... aunque no se comuniquen todavía muy bien con él.

Ahí estaría la clave de su futuro: la adaptación no le está resultando sencilla, el idioma está siendo una importante barrera y en esa incertidumbre parece que 'la tierra lo llama'.



Según informa el diario The Mirror, Manchester United está perdiendo la pelea por retener a un delantero de comprobada eficacia con Suramérica, a donde él tendría deseos de regresar cuanto antes.



A su favor, el United tiene la carta de la competencia al más alto nivel y el salario: 200.000 libras esterlinas a la semana, uno de los cinco mejor pagados de la plantilla.



Dice la fuente que Boca Juniors es una tentación permanente aunque por ahora no se habla de oficialmente de una oferta. Por ahora su agente mantiene abierta la puerta de la renovación en Old Trafford por un año más.



“Todavía estamos en el mismo barco con Edinson en el sentido de que aún no ha decidido su futuro. No me ha dicho que quiere irse, pero estoy muy consciente de que puede que regrese a Sudamérica con el año difícil que ha tenido. Si esa es su decisión lo entenderé, pero él conoce mi punto de vista y sabe que me encantaría verlo jugar frente a los fanáticos del Manchester United en Old Trafford", dijo el técnico Solskjaer.



"Será el año en el que podamos hacer que los aficionados vuelvan a entrar y es importante que él tome la decisión sin tener nada más en mente. Edi quiere un final de temporada exitoso y eso podría influir en él porque sabe que me encanta trabajar con él y que a los chicos les encanta tenerlo cerca. Es importante que le demos el mayor tiempo posible para tomar una decisión. Toda la pandemia y la situación en el país ha sido difícil porque no habla el idioma y no ha podido tener a sus amigos a su alrededor”, concluyó el entrenador.