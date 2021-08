Dávinson elogia y respalda a Harry Kane ¿se va al Manchester City?

El futuro de Harry Kane en Tottenham preocupa a todos, sobre a todo a sus compañeros y cuerpo técnico, ya que, además de ser el goleador, es uno de los capitanes y líderes del equipo. Si se va, no será fácil de reemplazar.



Kane desea ganar títulos y es por eso que el Manchester City parece ser su mejor opción. De hecho, el club de que dirige Pep Guardiola estaría dispuesto a pagar 120 millones de euros por su ficha, una cifra difícil de rechazar y que podría dejar a los Spurs sin su máxima figura.

Justamente, fue Dávinson Sánchez el que se refirió al futuro del atacante inglés, quien, a pesar de estar inscrito para la Premier League y la UEFA Conference League, podría cambiar de rumbo en las próximas horas. El central colombiano espera que el '10' continúe en el club de Londres; sin embargo, respalda y respeta cualquier decisión que pueda tomar su compañero en los días siguientes.



"Harry es el mejor número 9 del mundo. No hay duda al respecto. Si alguien dice lo contrario, simplemente no entiende de fútbol. Soy su compañero de equipo, así que no puedo profundizar en la situación porque es una situación que se está discutiendo entre Harry y las personas de arriba. Solo estamos aquí para apoyarlo y si pasa algo, siempre estaremos de su lado", dijo a Sky Sports.



Y añadió: "Si tiene la oportunidad de estar con nosotros en el campo, por supuesto que nos ayudará, no hay duda al respecto. Todo el mundo aquí sabe lo profesional que es y nadie puede dudar de lo bueno que es como jugador, lo bueno que es como persona y su profesionalidad, como digo. Podría seguir, nunca me detendré en lo bueno que es como persona".



“Estamos de su lado y cualquier decisión que pase o él tome, entonces lo vamos a apoyar porque lo da todo por el club. En mi puesto me ayuda mucho como jugador y como líder ha sido muy humilde. Es una muy buena persona", preciso.



Dávinson fue una de las figuras en la victoria del Tottenham frente al Manchester City en la debut en la Premier League. Kane, por su parte, estuvo en un palco del White Hart Lane, viendo a los suyos derrotar al que podría ser su nuevo equipo. Se espera que en las próximas horas se defina la situación del artillero inglés.