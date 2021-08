El futbolista colombiano que ahora es figura de televisión en África

De la rica y numerosa cantera del Deportivo Cali salió Danny Quendambú, un tumaqueño veloz, que debutó como delantero en el primer equipo azucarero y luego empezó a trasegar por las canchas de Colombia y el mundo.



Con paso por Pereira, Pasto, Unión Magdalena y Cortuluá, Quendambú también pasó por equipos de Costa Rica (jugó con Paulo César Wanchope en Herediano, en 2006) y jugó en Perú (Cultural Santa Rosa), Venezuela (Carabobo) y hasta en Noruega.



Pero la historia de este tumaqueño, de 38 años, le cambió en 2011, cuando lo invitaron a representar a Guinea Ecuatorial y estuvo a un paso de jugar la Copa Africana de Naciones. Se quedó en ese país africano y desarrolló su carrera.



“Cuando estaba en Colombia nos contactó Ruslang Obiang, quien era en ese entonces el Ministro de Deportes (su padre es Teodoro Obiang, actual presidente). Guinea Ecuatorial estaba próximo a ser sede de la Copa Africana de Naciones 2012. Vinimos Rolan de la Cruz, Fernelly Castillo y yo. Desde esa época me quedé en el club The Panthers (2011-2016), en 2017 me fui a Perú a y en 2019 regresé para jugar en Akonangui FC, el club con más hinchada del país”, le contó Danny a FUTBOLRED.



“Marqué unos 30 goles en Guinea. Yo jugué casi siempre de ‘10’. Lo mío era asistir a mis compañeros. Jugué hasta 2020 hasta que el covid paró todo. Así que un día estaba en mi casa, en plena pandemia, y me puse a redactar un proyecto de programa de televisión, teniendo en cuenta que en Guinea Ecuatorial casi todos los programas deportivos tienen el mismo formato. Sentí que se necesitaba un espacio en donde hubiese mayor reconocimiento a las figuras”, comentó Danny Jair.



Se inspiró en el ‘youtuber’ colombiano Polibamba, y llevó su idea a un formato de televisión “en el que vamos a resaltar al deportista, dar a conocer ese otro lado del deportista y nos vamos a entretener en mi espacio”.



“Mi proyecto llegó a Asonga TV, uno de los dos canales de Guinea. Hubo muchas casualidades para llegar, pero las cosas de la vida me llevaron a que vieran mi idea, que sabía que iba a pegar. Mi idea no era presentarlo, pero me propusieron y acepté el reto”, contó desde tierras africanas el futbolista colombiano.



Quendambú tendrá su propio espacio: “Un Ratito con el 10”. Allí será extrovertido y sacará de la rigidez de las entrevistas de TV a sus invitados.



Es un agradecido con Guinea Ecuatorial, se siente un guineano más porque le han dado cariño y oportunidades. Su actual esposa es africana y cada vez hay más arraigo y respeto por esa nación.



“Hay proyectos para trabajar con la Federación de Guinea Ecuatorial para potenciar el fútbol de este país y fortalecer al seleccionado ‘Nzalang’. Uno no descarta volver algún día también a Colombia y trabajar en un medio de allá, aunque me siento afortunado de estar en África y estoy en etapa de aprendizaje en los medios”.



En Guinea se habla español, así que no es problema para Danny. También se habla el idioma francés y Quendambú ha aprendido a ‘defenderse’ con esa lengua. Lo cierto es que nace una estrella de TV en tierras africanas…