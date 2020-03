No es solo la TV: patrocinios de camisetas se perderían por la crisis

Los graves problemas económicos que se avecinan en el fútbol mundial, a raíz de la pandemia del coronavirus covid-19, pueden ser más complejos de lo que muchos vaticinan.

En las últimas horas, el diario británico Daily Mail aludía a una situación que pocos habían abordado pero que supone ingresos millonarios para los clubes de a Premier League, y en general de muchas ligas del mundo: el patrocinio de las camisetas.



Según explica el medio, si la temporada de la Premier no termina en los plazos previstos, como es muy probable, muchos equipos no lucirán al final las marcas que los habían acompañado por vencimiento de los contratos. Esa situación podría provocar millonarias demandas, de clientes que sentirán que al no estar al cierre, se perdería todo el esfuerzo económico que hicieron.



La gran preocupación viene del pleito legal que ya tienen aquellos que quieren aparecer en el equipo de moda en Inglaterra y el mundo: Liverpool. Cabe recordar que Nike y New Balance mantienen una pelea legal por aparecer en el pecho de Salah, Mané y Firmino, la cual comenzó hace varios meses. Ocurrió que cuando el club quiso cambiar a la marca Nike, que es la que debería comenzar la próxima temporada, encontró la oposición férrea de la marca que hoy tiene contrato vigente. Si la temporada termina después de lo planeado y es Nike y no New Balance el nombre que aparece en las fotos si los rojos por fin se coronan campeones, la situación económico-judicial sería crítica.



El medio expone además el caso puntual de Newcastle, que usa prendas de la marca Puma, la cual paga 6,5 millones de libras al año, además de una publicidad de Fun88 por el mismo valor en el pecho, o la de StormGain (1 millón) en la manga. Afirman que Mike Ashley hará firmará con SportsDirect.com, la gran cadena de ropa deportiva de Reino Unido de la que él es propietario, aprovechando el fin de los contratos, pero no se sabe cuál será la reacción de los primeros. Es mucho dinero en juego...



Ya la Premier League sufría por los contratos de derechos de televisión, que son el gran sustento del torneo local más costoso del mundo y que no tienen salvedades como las pandemias en sus seguros, lo que expone a la FA a demandas millonarias. El coronavirus covid-19, como se sospechaba, tendrá consecuencias difíciles de imaginar...