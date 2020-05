Campos neutrales y sin público: Así sería regreso de la Premier League

Si les están faltando ideas, aquí les llega una desde el Reino Unido: la Premier League volverá a puerta cerrada y en estadios neutrales en todo el país.

La última reunión de video conferencia de los 20 clubes de la primera división inglesa llego a la conclusión de que no será posible otra manera de retomar la competencia, tras una reunión de tres horas y media.



Ahora la pelota está en el campo del Gobierno, que debe avalar la iniciativa. Según el primer ministro, Boris Johnson, la cuarentena se irá reduciendo de manera gradual a partir del próximo jueves, lo que les permitiría a los equipos retomar los entrenamientos el 18 de mayo y pensar en una fecha tentativa del 12 de junio para los primeros partidos, según explicó el diario The Sun.



Y aquí está el asunto más innovador de la iniciativa: todos los clubes, grandes y chicos, se han dado al dolor de sacrificar la condición de local con tal de terminar la temporada y han decidido que los juegos, que no tendrán público, se disputen solo en algunos escenarios, cuyo requisito principal es estar alejados de los grandes centros urbanos.



"El estadio del West Ham en Londres, el Emirates del Arsenal y el Etihad del Manchester City parecen estar entre los lugares elegidos", asegura el citado medio. Wembley, en una zona céntrica de Londres, era el escenario propuesto al inicio de la emergencia pero quedaría fuera por no cumplir el requisito de distancia.



La iniciativa se discutirá el próximo viernes, un día después del plazo fijado por el Gobierno local, para empezar el final gradual del aislamiento.



En Colombia ese plazo se vencerá el próximo 11 de mayo y ya el Ministerio de Deporte y Dimayor discuten mecanismos para retomar actividades, pasando también por estadios cerrados al público. ¿Se aplicará alguna de estas iniciativas de la Premier League? Está por verse.