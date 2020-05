Medidas desesperadas: ¡Se llevarían la Premier League a otro país!

A los jefes de la Premier League les ha sobrado tiempo en la cuarentena por el coronavirus covid-19 para dejar volar la imaginación, a la hora de encontrar salidas para completar la actual temporada.

La última posibilidad que se baraja es alucinante: se llevarían el torneo ya no a sedes neutrales sino a otro país, incluso a otro continente, si el Gobierno británico no avala el regreso a puerta cerrada que se ha propuesto.



La FA intentará cumplir los 92 juegos que están pendientes como sea, pero que reconoce que no es sencillo obtener autorizaciones, ni usando canchas neutrales, como se propuso recientemente, ni cerrando las puertas al público. En Reino Unido ya hay más de 28.000 víctimas del covid-19, por lo cual no hay certeza de un retorno seguro a la competencia.



Gary Neville, actual comentarista de Sky Sports, reveló que esa circunstancia ha hecho que miren a otro país y a otro continente: ¡Australia!



La ciudad elegida sería Perth, en Australia Occidental, a casi 14.000 kilómetros de Londres. La ciudad ha reprotado 93 muertos en la actual pandemia, con lo cual parece un territorio seguro.



Las ventajas, según la propuesta, serían muchas: hay vuelos directos entre Londres y Perth y las aerolíneas facilitarían los desplazamientos pues, en todo caso, están en temporada baja de turismo; todos los equipos se concentrarían en céntricos hoteles que tienen canchas de práctica de cricket y otros deportes cerca y podrían adecuarse; habría que hacer menos pruebas, probablemente dos durante las semanas de competencia (en Reino Unidos serían dos por semana); hay un estadio con capacidad para 65mil espectadores y al menos dos más para más de 20.000, con lo cual el carrusel de partidos es viable y permitiría incluso algún ingreso controlado de público; la cobertura de medios estaría garantizada y la diferencia horaria sería manejable.



Sin embargo, muchos critican la idea pues les parece arrogante y en algún punto irresponsable llevar a una ciudad semejante despliegue de personal deportivo y técnico y exponer a los ciudadanos a un alto riesgo de contagio.



Los jefes de la Premier saben que necesitan volver a la competencia a más tardar el 19 de junio, pues deben cerrar la temporada el 2 de agosto, y se plantean cinco semanas llenas de partidos para cumplir con la Premier y la FA Cup. Por eso no descartan iniciativas, aunque suenen extrañas.



Por ahora, Australia es solo una idea. Si el Gobierno británico alivia el aislamiento no sería necesario. El próximo vienes,en una nueva reunión de los presidentes de la Premier League, habrá más luces.