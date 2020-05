¿Estrategia o falta de ofertas? Nueva realidad de Morelos en Rangers

A pesar de tener un promedio goleador envidiable, el futuro de Alfredo Morelos podría seguir siendo Rangers de Escocia. No importa cuántas llamadas se reciban, sería ya una decisión tomada.

El colombiano fue el tema de discusión del club escocés en las últimas horas y la situación es muy clara y práctica: si no hay una oferta por encima de los 25 millones de euros no habrá negocio.



El anuncio lo hizo Ross Wilson, director deportivo del equipo, para quien las condiciones han cambiado producto de la pandemia del coronavirus covid-19: "no sabemos qué pasará con el mercado, pero nosotros no tenemos intención de vender a nadie a bajo precio. La incertidumbre que rodea al mercado de transferencias aumenta la probabilidad de que Alfredo se quede".



Los rumores de prensa hablan del interés del Atlético de Madrid, Crystal Palace, Aston Villa y West Ham. Pero nadie ha llegado con la oferta que espera Rangers, que no tiene prisa pues un jugador de solo 23 años todavía puede esperar una temporada más.



El atacante se encuentra en Colombia junto a su familia, mientras en el Reino Unido se estudia la posibilidad de volver pronto a los entrenamientos tras la rigurosa cuarentena.