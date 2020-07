Chelsea sigue peleando y acaricia la Champions: 1-0 sobre Norwich

Un tanto de Olivier Giroud contra un encerrado y descendido Norwich City sirvió para que el Chelsea saliese triunfal del duelo de Stamford Bridge y acaricie la Liga de Campeones. Los de Frank Lampard se recuperaron del duro varapalo sufrido el fin de semana, cuando perdieron contra el Sheffield United por 3-0.

Sin embargo, el ánimo que supuso para sus intereses mantener la tercera plaza de la liga tras el traspiés en el descuento del Manchester United, les aupó este martes en casa, donde batieron al desahuciado Norwich. Los Canaries ya están descendidos y ahora solo pelean por no ser el equipo con menos puntos en la historia de la Premier League.



Salieron a encerrarse y defender contra el Chelsea y les pudo salir bien, puesto que los 'Blues' no dispusieron de demasiadas ocasiones contra la meta de Tim Krul. Un disparo de Christian Pulisic al larguero fue la más clara para los suyos hasta que el estadounidense fabricó el primer tanto en el descuento de la primera parte.



El ex del Borussia Dortmund puso un centro al corazón del área, Giroud se deshizo del defensa y la colocó en el fondo de la portería. Ese tanto fue suficiente para el Chelsea, que aunque buscó el segundo, no tuvo necesidad de hacerlo, puesto que la producción ofensiva del Norwich fue prácticamente cero, dejando en el banquillo a sus mayores armas en ataque, el argentino Emiliano Buendía y el finés Teemu Pukki.



Con el 1-0, el Chelsea se afianza en la tercera posición, con 63 puntos, cuatro por encima de Leicester City y Manchester United, que aún tienen que jugar esta jornada. A dos jornadas para el final de esta Premier League, al Chelsea le queda jugar contra el Liverpool y el Wolverhampton Wanderers.