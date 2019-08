No podría se peor la situación de Chelsea al mando de Frank Lampard

Chelsea sumó el tercer partido consecutivo sin ganar al empatar a uno con el Leicester City en la segunda jornada de la Premier League. Un tempranero gol de Mason Mount fue contrarrestado por un cabezazo de Wilfred Ndidi y el equipo londinense sigue sin reponerse de la goleada encajada en Old Trafford hace una semana y de la derrota en la Supercopa de Europa ante Liverpool.

Los de Frank Lampard salieron con buena inercia y tomaron el control del juego, adelantándose por medio del joven Mason Mount a los siete minutos. El extremo inglés aprovechó un fallo terrible en la salida de balón de Wilfred Ndidi y batió por bajo a Kasper Schmeichel. Lampard volvió a confiar, como ante Manchester United, en jóvenes valores como Mount y esta vez sí, metió desde el inicio a Christian Pulisic. La jugada parecía haberle salido bien al técnico, pero el Leicester fue poco a poco presionando a los Blues y el cambio de mando se certificó en la segunda parte.

El ataque formado por Jamie Vardy, el español Ayoze Pérez y James Maddison enloquecieron a la defensa de Chelsea, aunque tuvo que ser a balón parado cuando llegó el empate. Ndidi se rehizo del fallo de la primera parte y con un sobrio cabezazo, mal defendido por Chelsea, puso el 1-1.



En la recta final del encuentro, Maddison y Vardy tuvieron ocasiones para haber hecho aún más sangre en Stamford Bridge, pero el marcador ya no se movió, dejando a Chelsea con un punto y al Leicester con dos en el arranque de la Premier. A pesar de mostrar opciones de juego interesantes, el Chelsea no podría tener un peor arranque, y por ahora, parece que Frank Lampard no encuentra soluciones.