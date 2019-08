Alexis Sánchez recibe ofertas y analiza una posible salida del United

El presente de Alexis Sánchez en Manchester United es complicado y eso hace que su futuro aún no haya quedado definido. El futbolista chileno, que sufrió durante la temporada pasada a causa de las lesiones, todavía trabaja para ponerse a punto y empezar a hacer parte de las convocatorias, sin embargo, su continuidad en el equipo no estaría definida.



Partiendo de esto y luego del primer partido del United, en el que venció a Chelsea con relativa facilidad, el técnico del club de Old Trafford, Ole Gunnar Solskjaer, fue cuestionado respecto a lo que viene para el futbolista, quien todavía no ha sido tenido en cuenta para los partidos de Premier League y se especula que habría sido bajado a las reservas, algo que el DT noruego negó.



“Él viene trabajando muy duro los últimos días y quiere se parte de esto. No tenemos una línea de ataque tan grande, por lo que Alexis podría terminar jugando muchos más partidos de los que esperan, él tiene calidad”, aseguró Solskjaer, quien afirma que no piensa en dejarlo ir y espera poder contar con él en futuros juegos.



Y luego prosiguió: “Por supuesto que no, esas son historias que se inventan, él es parte de nuestro equipo y es un buen jugador”.



Pese a ello, el futuro del futbolista sigue en duda y teniendo en cuenta que no se ha podido cerrar el pase de Correa a Milán, el club italiano estaría acercándose al jugador chileno considerándolo como una de las alternativas para la próxima temporada y aprovechando que no es tenido en cuenta.



¿Se quedará Romero como único latinoamericano en el United?