Chelsea rompió el mercado: oficializaron a Moisés Caicedo

Chelsea ha dejado claro que es uno de los equipos con los que no se puede competir económicamente hablando. Y es que los ‘Blues’ han confirmado el bombazo del mercado, el arribo de Moisés Caicedo por 133 millones de euros.



El ecuatoriano que llega procedente de Brighton se convierte en el fichaje más costoso en la historia de la Premier League.



El mediocampista del 21 años firma por ocho temporadas con una opción del club de extender el contrato un año más hasta 2032.

'¡Estoy muy feliz de unirme al Chelsea! Estoy muy emocionado de estar aquí en este gran club y no tuve que pensarlo dos veces cuando el Chelsea me llamó, solo sabía que quería fichar por el club. Es un sueño hecho realidad estar aquí y no veo la hora de empezar con el equipo.’, mencionó Caicedo en la página del club.



Caicedo fue clave en Brighton la temporada pasada donde jugó 43 partidos y fue clave en la mejor campaña de ese equipo en su historia el cual terminó sexto y además fue nombrado mejor jugador de la temporada y del equipo.



Recordemos que el ecuatoriano le dio su palabra al Chelsea de que iba a fichar por los Blues en el mes de mayo y es por ello que rechazó la oferta para unirse a Liverpool, quien iba ganando la carrera por el talentoso mediocampista.



De esta manera, Caicedo se coloca como la quinta transferencia más cara de la historia solo detrás de nombres como los de Ousmane Dembélé (135 millones de euros), Philippe Coutinho (135 millones de euros), Kylian Mbappé (180 millones de euros) y Neymar (222 millones de euros).