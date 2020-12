¿Lo de Cavani y Mina fue vendetta? Así lo vio DT de Manchester United

Yerry Mina y Edinson Cavani fueron protagonistas de un incidente en los cuartos de final de la Carabao Cup, que clasificó a Manchester Untied a la semifinal tras vencer a Everton por 0-2.

Según varios analistas, la acción merecía una tarjeta roja al uruguayo, quien agarró al colombiano por el cuello y lo tiró al suelo, tras una acción del juego en la que ambos se manotearon.



Seen these given pic.twitter.com/Uw15wdQY4Q — Toffee TV 🇧🇷🇨🇴🇫🇷🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇸🇪 (@ToffeeTVEFC) December 23, 2020

El árbitro Andy Madley no tomó ninguna medida sobre ese incidente y aunque muchos preguntaron por qué no se revisó en el VAR, la realidad es que la herramienta no se usa en la Carabao Cup sino desde las semifinales.



Cavani would have seen red with VAR. — Gary Lineker (@GaryLineker) December 23, 2020



Al técnico del United, Ole Gunnar Solksjaer, le preguntaron si no creía que Cavani debió ser expulsado y él, muy enfadado, contestó: “No, son dos suramericanos que han tenido batallas antes, no hace mucho. Creo que se vieron en las eliminatorias de la Copa América. Así que no, no lo creo. Fue un buen partido de fútbol, ​​tacleadas, tarjetas amarillas. Me gustó mucho", dijo.



¿Quiere decir que fue una vendetta? Vale recordar que Mina y Cavani se encontraron en Barranquilla, en noviembre pasado, en un partido para el olvido del defensor, en el que justamente cometió el error del primero de los tres tantos con los que Uruguay venció a Colombia.



En la cancha, Mina redujo a Cavani por al menos 87 minutos, hasta que mandaron al uruguayo a la banda opuesta después de ver que perdía el duelo con el caucano. Entonces escapó de la marca de Godfrey y marcó el 1-0 y luego Martial sentenció en la adición el 2-0. Pero el duelo entre ambos lo estaba ganando el colombiano.



El técnico del Everton, Carlo Ancelotti, dijo que no había presenciado el incidente y que no había sido un gran tema de conversación en el vestuario de los Toffees después del partido. "No hay VAR para este juego y el árbitro decidió que Cavani no hizo nada malo. Así que tenemos que aceptarlo y punto", opinó.