¡Cómo nos cambia la vida! Mina, de la crítica implacable a rol estelar

No pasó tanto tiempo. Era noviembre, previo a la pausa de las Eliminatorias a Qatar 2022, y se escuchaban las más agudas críticas en contra de Yerry Mina en Everton.

Lento, errático en sus decisiones, inconexo. Se lo cobraba Ancelotti cuando, tras verlo padecer contra Newcastle (derrota 2-1), Manchester United (0-3) y Fulham (victoria 2-3), lo dejaba fuera contra Leeds (derrota 0-1), después de aquel viaje a Colombia para resultar expulsado y tener un partido contra el olvido ante Uruguay.



Pero Yerry tiene una asombrosa capacidad para asimilar los golpes: cuando peor se habla de él, cuando más ácida es la crítica, más baja la cabeza para entender que no hay ataque personal si el trabajo no se hace bien y más motivado se siente para cerrar bocas. Hay que tener un poco de ese carácter tan festivo suyo para no perderse en la trampa del ego en la que caen tantos... colombianos incluso, compañeros.



Es verdad que le ayudó mucho pasar del módulo de tres en el fondo, que lo expone muchísimo al ataque por la espalda, al de cuatro centrales improvisados en los laterales (Holgate y Godfrey) porque eso le permite delimitar mejor su espacio y hacer las coberturas con más precisión. Ancelotti, que cuando decide ayudar, de veras ayuda.



Mina dio señales de recuperación contra Burnley (1-1) y despegó definitivamente contra Chelsea (1-0), Leicester (triunfo 1-2) y Arsenal (2-1) y no contento con hacer su trabajo de manera impecable, le alcanzó para marcar gol de cabeza en la última salida en Premier. No estuvo en el promedio de buena calificación, sería injusto decirlo: ¡estuvo entre los mejor calificados!



Como este miércoles, a pesar de la eliminación de Everton a manos del United en cuartos de final de la Carabao Cup. "Puso su cuerpo en la línea para asegurarse de que mantener el nivel en los ataques iniciales. Bien en posesión y mejoró su desempeño cuando Michael Keane perdió. Excelente posicionamiento", decía Liverpool Echo, que le daba un 7 de calificación. Fue el mejor valorado por el diario especializado, el de la nota más alta, el mejor en Goodison Park.



Y no exageran: el caucano anuló a Cavani hasta el minuto 88 (lo mandaron a la punta de Godfrey en el segundo tiempo al ver que no podía ganarle el duelo al colombiano), estuvo despierto, vivo para anticiparse a las jugadas, metiendo puntazos salvadores, invencible por arriba, concentrado, fino. De no ser por la eliminación se habría consumado como figura.



Mina va terminando el 2020 donde quería: titular, figura, ficha clave para Ancelotti, indiscutible. Es la diferencia entre derrumbarse ante la crítica y usarla para la impulsar la recuperación. Es una alegría para él estar en el nivel que se espera de un zaguero que costó 30 millones de euros y al que se esperó con paciencia en el primer año cuando fue víctima de sucesivas lesiones. Everton es su lugar en el mundo. Si hoy fuera marzo, sería lindo ver esa misma imagen alargada en la Selección Colombia...