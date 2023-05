Así se define la Premier: partidos de M. City, Arsenal y Liverpool

Ya falta poco. Y como suele ser en la apasionante Premier League, hay mucho, mucho por decidir en el cierre de una temporada en la que Arsenal cabalgó pero aflojó, Manchester City nunca renunció y Liverpool, el otrora favorito, vivió una pesadilla que ahora solo le ofrece para su redención un posible cupo a Champions League.

El tema es claro: la primera opción ahora es de los hombres de Guardiola, aunque vale decir que con una semifinal de Champions contra el amo de la competencia, Real Madrid, y una final de FA Cup contra Manchester United en el panorama, el desgaste puede jugar en contra. Eso anhelan, a menos, los de Arteta.

​

​Hoy los ciudadanos tienen 82 puntos en 34 partidos y los del norte de Londres 81 unidades y 35 partidos jugados. Ahí está la disputa del título. Después, Newcastle (65 puntos) dio ventajas al caer en casa contra Arsenal y el United (63) hizo lo mismo contra West Ham, con lo cual le dieron vida a Liverpool (62), que viene con ritmo ganador y apunta a uno de los dos cupos a Champions que parecen libres.

​

¿Cómo están las cosas para todos? ¿Qué les falta? Ojo a los calendarios de los punteros y los de Díaz.... es de cir Liverpool, el que más nos importa:



El camino de Manchester City

Everton (visitante)/ 14 de mayo/ 8:00 a.m.

​Chelsea (local)- 21 de mayor- 10:00 a.m.

​Brighton (visitante)- 24/5- 2:00 p.m.

Brentford (visitante)- 28/5- 10:30 a.m.

​

El camino del Arsenal:

​Brighton (local)- 14/5- 10:30 a.m.

Nottingham Forrest (visitante)- 20/5- 11:30 a.m.

​Wolves (local)- 28/5- 10:30 a.m.

​

​¿Y Liverpool?

​Leicester (visitante)- 15/5- 2:00 p.m.

​Aston Villa (local)- 20/5- 9:00 a.m.

​Southampton ((visitante)- 28/5-10:30 a.m.

​

¿Conclusiones? El durísimo Brighton, que es séptimo con 55 unidades, sueña con puestos europeos y será juez de candidatos al título. El Arsenal entregó su ventaja justo cuando más alto es el pico de rendimiento del City pero es fútbol y es la Premier y solo le queda ganar y esperar. A Liverpool lo quiere el calendario con dos equipos en zona de descenso para el cierre de temporada, pero Aston Villa ( (octavo, 54) el riesgo es inminente. Tottenham (sexto, 57) tuvo su pálida pero también le quedan cartas y puede aprovechar un resbalón.