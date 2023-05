Portazo de Emery a Selección Colombia: ¿por qué Durán no va a Mundial?

Jhon Jader Durán llegó en enero a Aston Villa, equipo de Premier League que pagó 18 millones de euros para llevarlo de la MLS a la Premier League. Desde entonces ha jugado 99 minutos.

La adaptación al ritmo vertiginoso de la mejor liga del mundo, la juventud, el buen rendimiento del once titular, la lista de cosas de las que nadie habla. Hay que darle la derecha a Unai Emery, que lo tiene día a día bajo sus órdenes y algo verá para no darle más continuidad. Pero si no es indispensable, ¿por qué repite la amarga decisión de sacarlo de la concentración de la Selección Colombia cuando se concretó su fichaje en el Sudamericano Sub-20 y ahora le quita la posibilidad de jugar un Mundial Sub-20?



“Nuestra idea es que se quede con nosotros. Queremos trabajar con él y que descanse cuando le digamos que descanse. Queremos hacer un camino, una estrategia con él, que mejore y que su rendimiento nos lo dé aquí”, dijo el DT, después de darle solo 9 minutos en la reciente caída 1-0 contra Wolves que complica el panorama para puestos europeos.



“Creo que es muy, muy joven. Es su primera experiencia jugando a este nivel y necesitamos hablar con él regularmente sobre las circunstancias que han pasado a su alrededor”, añadió.



Un consuelo de tontos, que Durán no tiene otra opción que aceptar, consolida el portazo no solo al muchacho sino a la Selección Colombia, que acudió hasta a la amista de Bacca con Emery para lograr una cesión que finalmente no se dará: “Su potencial es realmente grande. Nuestra y mi responsabilidad es intentar explotarlo e intentar ser con él muy, muy exigente”.

Explotarlo, aprovecharlo, arroparlo pero no necesitarlo. Y en cambio sí lo saca de un grupo que lo anhelaba, que a todas luces urge desesperadamente de su talento y no le tiene un reemplazo a la altura, justo para un reto tan grande como un Mundial. Colombia pierde y Durán también. Ojalá el español tenga razón y al menos gane Aston Villa. De otra manera sería un rotundo fracaso su apuesta.