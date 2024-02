Xabi Alonso podría dirigir Luis Díaz: ex compañero reveló detalles

Liverpool sigue dando la pelea en todos los torneos que está disputando y en Premier League van firmes rumbo al título, debido a que son líderes al superar al Manchester City por dos puntos.





Pese a que el técnico alemán Jürgen Klopp dejó claro que dejará su cargo a final de temporada, las directivas están desde ya buscando el reemplazo y hay nombres como el del español Xabi Alonso en carpeta.



Alonso se encuentra haciendo una buena temporada con Bayer Leverkusen y eso sería suficientes pergaminos para que el español terminara llegando al cuadro de Anfield. Sin embargo, su llegada no es segura.



Ante esa situación, Bastian Schweinsteiger aseguró en una entrevista con la cadena de televisión alemana ARD, que su ex compañero en Bayern Múnich sueña con llegar al Liverpool.



"Conozco a Xabi y creo que su gran sueño es entrenar al Liverpool y me puedo imaginar que sea este verano cuando se marche a Liverpool", reveló Schweinsteiger.





Cabe mencionar que Xabi Alonso conoce bien Liverpool y sabe lo que es la institución, debido a que jugó allí entre 2004 y 2009, logrando ser parte de la nómina que ganó la Champions League en la temporada 2005.