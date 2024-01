¿Solo un hasta luego? Relacionan a Klopp con club en el que suena Díaz

Todo, absolutamente todo, puede ocurrir en el fútbol mundial siempre que haya ambición y dinero. Incluso una triste despedida bien puede convertirse después en una feliz noticia.

Hoy la nostalgia sigue siendo la constante en Liverpool, después del anuncio de Jürgen Klopp de su salida del club al final de la actual temporada. Los jugadores, empezando por el colombiano Luis Díaz, aún procesan lo que será la vida sin el hombre que se la jugó por ellos con tanta lealtad, tantas veces.

Sin embargo, tras el anuncio del exitoso alemán, ya hay quienes lo ubican en otros clubes, a pesar e que en su declaración afirmó que se tomará un buen descanso.



Según el diario 'Bild', el futuro del DT pasará directamente por su esposa Ulla y por su familia. Pero también es un hecho que no hay indicios del retiro y por eso, pensando en el futuro, se plantean varios escenarios. El primero sería un eventual regreso a su país, donde apuntan a Bayern Munich o la selección alemana.



'Bild' afirma que el hijo de Jürgen, Dennis, de 36 años, vive entre Mainz y Wiesbaden y hace dos años le dio a su padre un nieto al que escasamente puede ver. Se estarían construyendo una residencia de lujo y eso alienta la opción del regreso.



Sin embargo, sabiendo que Tuchel tiene contrato con los bávaros hasta 2025 y que Nagelsmann acaba de asumir como seleccionador y tiene el reto de la Euro 2024 como medidor, esa primera opción se complica. Además, el propio Klopp confirmó que no va a dirigir a ningún equipo que no sea Liverpool en la Premier League, lo que cancela a Inglaterra. Por eso, una tercera vía se abre camino: España.



Desde allí se ilusionan por algunos detalles. Según el diario Sport, la familia Klopp tienen una finca en la localidad de Andratx, en Mallorca, de 5.000 metros cuadrados, un paraíso de verano para cambiar la lluvia y el frío de Inglaterra y Alemania por la calidez del Mediterráneo.



Eso, dice la fuente, lo acercaría al FC Barcelona, que en el pasado ya se interesó en él: "es el único gran banquillo de la Liga española donde podría recalar por su caché ya que el Real Madrid renovó a Carlo Ancelotti hasta el 2026 y el 'Cholo' Simeone tiene contrato con el Atlético hasta 2027", apuntó el diario.



"El fichaje de Jürgen Klopp sería un gran golpe de efecto y volvería a ilusionar al barcelonismo. Su carisma y personalidad han cautivado al fútbol europeo", añadió.



El anuncio de las últimas horas de Xavi de dejar la dirección técnica también a mediados del año es la pieza que faltaba en ese rompecabezas, aunque la realidad financiera sea un obstáculo que para muchos sería insalvable. Claro, faltan meses para el mercado de verano y todo puede ocurrir, pero por ahora es complejo.



La curiosidad es que Klopp suena en la casa blaugrana, la misma con la que relacionaron en meses pasados a Luis Díaz, en un posible movimiento para el próximo mercado de verano. ¿Se dará semejante escenario? ¿No sería entonces más que un 'hasta luego' en Liverpool? Klopp guarda un especial aprecio por el colombiano y ese reencuentro sería ideal. Pero falta mucho, mucho todavía por contar. Hoy la realidad es que están juntos en Liverpool y eso es lo único verificable.