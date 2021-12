¡Pudo ser una tragedia! El accidente del jugador del Aston Villa

Kortney Hause, jugador del Aston Villa, se vio implicado en un accidente de tránsito que provocó terror entre los vecinos de la localidad donde ocurrió. El futbolista chocó su Lamborghini Urus V8 contra una guardería infantil, cuando se encontraba rumbo a Villa Park, para el partido entre Manchester City y los villanos.



El defensor de 26 años causó terror en los padres del instituto The Wisdon Academy, pues el auto entró a gran velocidad. De acuerdo a información de testigos que hablaron con The Sun, fue pura suerte, que no se registraran víctimas mortales en el accidente.



Las condiciones climáticas habrían sido uno de los factores principales para que el jugador perdiera el control. Uno de los padres que habló con el diario británico The Sun, afirmó “Fue una suerte asombrosa que no mataran a nadie. Todo el mundo está temblando por lo que pudo pasar. Cuando vi los restos, pensé que debía haber cadáveres”.



No es el primer incidente que Hause tiene al frente del volante. En mayo fue detenido por exceso de velocidad, cuando iba al campo de entrenamientos, a un evento con el príncipe William.