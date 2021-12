Mal momento para Sergio Ramos: fuera de la convocatoria del PSG

Menos de una semana después de su debut con la camiseta del París Saint-Germain el defensa central español Sergio Ramos vuelve a ser baja por motivos médicos con el club, que alega una "fatiga muscular" que le impide figurar en la lista de convocados para el duelo liguero de mañana contra el Lens.

El jugador, de 35 años, "cuya carga de trabajo ha sido adaptada por una fatiga muscular tras volver a la competición, volverá a entrenarse con el grupo el domingo", indica el parte médico del club. Un nuevo contratiempo para el futbolista que llegó procedente del Real Madrid este verano pero al que una sucesión de problemas físicos impidieron debutar hasta el pasado domingo contra el Saint-Etienne.



A causa de esa fatiga ya se perdió el pasado miércoles el duelo contra el Niza y tampoco estará este sábado frente al Lens. Ramos puede volver al grupo parisiense para el partido de Liga de Campeones que el próximo martes les medirá al Brujas, un duelo en el que los franceses no se juegan nada, ya que tiene asegurada la clasificación para octavos de final y no pueden ser primeros de grupo.



El argentino Mauricio Pochettino tampoco podrá contar con el brasileño Neymar, que sigue recuperándose del esguince que sufrió el pasado domingo y que volverá a ser sometido a pruebas médicas la semana próxima para precisar la duración de su ausencia, evaluada inicialmente de seis a ocho semanas.



El español Ander Herrera, lesionado en el partido contra el Manchester City volverá a entrenarse el domingo, mientras que el alemán Julian Draxler no lo hará antes de dos o tres semanas.



EFE