Conte apunta a Dávinson: 'debe estar concentrado de principio a fin'

Antonio Conte llegó a Tottenham para poner la casa en orden y en eso está, tratando de depurar la nómina y de hacer que quienes se queden respondan a las demandas de uno de los entrenadores más exigentes y ganadores del mundo.

El italiano tiene este miércoles (2:45 p.m.) un duro reto contra Southampton, un rival que está en el puesto 12 pero ante el que no se puede fallar teniendo en cuenta que faltan solo 4 puntos para estar en zona de clasificación a Champions League.



Por eso piensa en sus mejores hombres, que en la zaga serían Dávinson Sánchez y Cristian Romero. Peor ojo que eso no significa que el colombiano ya haya hecho su tarea completa.



"Davinson está mejorando mucho. Sé muy bien y él sabe muy bien que defensivamente tiene mucho margen de mejora. Es bueno físicamente, es rápido. También es bueno técnicamente. Tiene las características adecuadas para convertirse en un defensa top pero tiene que trabajar, trabajar mucho, sobre todo para estar concentrado de principio a fin. Está es la brecha para que se convierta en un gran defensor", dijo el DT sobre el caucano.



Así las cosas hay que apretar, exigirse, caer y levantarse sin llorar, pues a Conte esas muestras de debilidad no lo convencen. Creerse el cuento es el primer paso. Todo lo demás llega con trabajo.