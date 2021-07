¿A regañadientes? Revelan cambios en decisión de Milan sobre James

Todos los focos estuvieron sobre él en el primer día de entrenamientos oficiales de Everton al mando de Rafa Benítez. y, al parecer, así seguirá siendo durante toda la temporada 2021/2022.

Aunque James Rodríguez estaría en la puerta de salida de Everton desde el momento en que Carlo Ancelotti decidió volver a Real Madrid, y mucho más desde la confirmación de Rafa Benítez como su sucesor, la situación que él y su agente Jorge Mendes planean podría tener otro desenlace.



Se sabe que el hábil empresario ha estado ofreciendo al zurdo en distintos clubes y el destino que más sonaba era el AC Milan. Sin embargo, según informan desde Inglaterra, el club italiano habría decidido no dar un paso más en su interés inicial y así el zurdo tendría que quedarse, aunque fuera a regañadientes, en Liverpool.



Según reportes de Inside Football y Sport Witness, no hubo nunca una oferta oficial desde el club por dos razones concretas: la edad y el salario del colombiano.



Se trata de un creativo con 29 años de edad, lo que no les habría sonado rentable a largo plazo a los italianos. Eso y el alto salario que cobraría (se hablaba de 6 millones de euros por año) habrían hecho que las gestiones de Mendes no llegaran a buen puerto.



Por eso a James ya solo le quedaría concentrarse en Everton y en mejorar su relación con Rafa Benítez, tras los desencuentros en 2015. Le guste o no, parece que la temporada que le espera será vestido de azul y en la Premier League.