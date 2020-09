No todos sonríen en Everton: el daño colateral por la llegada de James

Su ritmo perfecto, sus 9 puntos de 9 posibles, su juego armónico, sus nuevas figuras son buena noticia para todos en Everton... para casi todos.

Hace unos días era Anthony Gordon quien tocaba a la puerta de la oficina de Carlo Ancelotti para preguntarle por qué no estaba siendo titular. Entonces apelaba el italiano a su tacto para explicarles a los jugadores la situación y concretamente apelaba a la juventud de su interlocutor para dar una explicación. Pero ahora la situación es distinta.



El nuevo relegado, específicamente por la llegada de un James inspirado que está jugando en la zona derecha, es The Walcott. Y no es tan sencillo de manejar pues a sus 31 años sabe cuándo están intentando darle excusas.



El extremo titular en la pasada temporada solo jugó el partido de la Carabao Cup contra Slaford City y recibió un único llamado en los tres partidos de la Premier League.



"El problema es que la competencia es muy alta en este momento. A veces puede pasar que un jugador como Theo no esté convocado. Desafortunadamente esta es una decisión que debo tomar, pero no estoy feliz de hacerlo. Él es un jugador profesional, serio en los entrenamientos y siempre está listo", dijo el italiano sobre la situación de su jugador, consciente que no sirve ocultarle la situación de su rol secundario por la presencia del colombiano.



Los rumores de la prensa sugieren que Leeds podría estar interesado en sus servicios, aunque Ancelotti afirma que no cree que se vaya de Everton. Al DT le sirve tener una alternativa distinta para su fichaje estelar, un hombre con más velocidad y que oficie como extremo puro, no con desplazamientos hacia el centro, buscando pase o remate, como hace el zurdo. El tema es si, veterano y experimentado como es Walcott, quiere hacer indefinidamente la fila detrás del recién llegado, por muy exitoso que sea. La última palabra la tiene el jugador.