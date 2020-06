Abriendo espacio para Werner: Chelsea saldría de dos de sus estelares

La buena noticia para Frank Lampard es que tendrá una nómina reforzada una vez esta, de pesadilla por el coronavirus covid.19, finalmente acabe.

Pero no quiere decir que no tenga que hacer un par de sacrificios, como por ejemplo resignarse a perder jugadores que eran vitales en su esquema.



Para empezar, nada menos que Ngolo Kanté. El hombre clave del mediocampo se iría, igual que el brasileño Jorginho, para abrir paso y dinero a la llegada del alemán Timo Werner y también, si le negociación llega a buen puerto, de Kai Havertz, la joya de 20 años del Bayer Leverkusen.



Lo de Kanté finalmente terminará en su aterrizaje en Paris Saint-Germain, el club de su país a donde iría después de 5 años en la Premier League. Del mismo modo se iría Jorginho, casi con seguridad a Juventus, donde las conversaciones con Maurizio Sarri, exDT de Chelsea, ya estarían muy adelantadas.



Chelsea le ganó de mano al Liverpool el fichaje del eficiente Werner, pero necesitará buscar los casi 60 millones de euros necesarios por la vía de las salidas. Tiene finanzas sanas gracias a que en enero pasado no hizo fichajes y aparte se despedirá de jugadores costosos que acaban contrato como Willian y Pedro.



Llegarán más fichajes, volverán jugadores cedidos y la temporada 2021/2022 se anticipa, al menos en el papel, muy prometedora para Lampard, quien debe justificar pronto su llegada y su permanencia en el cargo.