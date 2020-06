Klopp no se guardó nada: promesa de celebración y crítica al mercado

Se acerca el regreso de la Premier League y con eso vuelve el sueño de Jürgen Klopp de coronarse campeón con su equipo en Inglaterra. El entrenador alemán habló con Sky Sports sobre la situación actual que vive el deporte rey en Gran Bretaña, criticando fuertemente el mercado de fichajes de jugadores y dándole una luz de esperanza a los aficionados del Liverpool que sueñan con coronarse campeones de la competencia tras varios años de sequía.

Klopp hizo énfasis en el mercado de transferencia de jugadores del que se rumorea bastante en Europa, criticando a los clubes que hablan de reducción de salarios y a la vez de millonarias contrataciones: “Discutir con los jugadores sobre rebajas salariales y, por otro lado, fichar por 50 o 60 millones, es difícil de explicar... En este momento los clubes están perdiendo dinero, especialmente porque no sabemos cuándo podemos volver a jugar con los espectadores y esto tendrá un impacto".



Además, el estratega ‘red', habló sobre el presunto fichaje de Timo Werner por el Chelsea tras estar en la carpeta del Liverpool: "Hay muchos buenos jugadores en este planeta. Timo Werner ​es un gran jugador, Kai Havertz es un gran jugador. Hay todo tipo de rumores en Inglaterra sobre a quién va a elegir el Manchester United, o a quien va a fichar el Chelsea, pero nosotros estamos muy tranquilos aquí”.

Finalmente, Klopp opinó sobre el regreso anhelado de la Premier, ya que con la vuelta de la competencia, sigue en pie el sueño de salir campeón con Liverpool tras largos años de espera. El alemán prometió la celebración del título con los hinchas así se realice en el transcurso de la próxima temporada: “Entiendo que no se pueda celebrar como siempre soñamos. ¿Por qué deberíamos hacer un gran problema con algo que no se puede cambiar? No es que mi plan ideal sea celebrar solo en el estadio y luego simplemente irme a casa.. “Llegará el día en que la vida vuelva a la normalidad cuando alguien haya encontrado la vacuna o una solución al problema, cuando las tasas de infección sean cero o inferiores. Entonces tendremos derecho a celebrar lo que queramos ese día. Si es en la jornada 12 ó 13 de la próxima temporada y queremos hacerlo, ¿quién lo va a parar?”.



"Ofreceremos el trofeo y luego podremos llevarlo por la ciudad en el bus. Si piensan que estamos completamente locos, sinceramente no me importa. Será diferente pero una celebración especial, sin duda”, finalizó.