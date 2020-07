'Nos parecemos en cómo entendemos el juego': Sí, Guardiola sobre Lillo

El mismísimo Pep Guardiola ejerce la defensa del polémica Juan Manuel Lillo.... quién lo diría. El DT del Manchester City, uno de los más exitosos del mundo, lo acercó como asistente porque tiene una larga lista de razones para admirarlo.

Lo más importante según el DT es que se parecen en lo fundamental: "La manera en la que prepara sus sesiones. Somos muy parecidos en cómo vemos y cómo entendemos el juego. Es un amigo", dijo en entrevista con Sky Sports.



"Yo era un jugador concentrado en jugar, pero sus ideas desde el banquillo de cómo progresar y cómo preparar los partidos en los entrenamientos eran muy importantes para mí. En ese momento de mi carrera sentí que necesitaba un tipo que me ayudara a ver lo que no podía ver. Trabajar con él en México me ayudó a mejorar", afirmó Guardiola sobre la manera como lo marcó Lillo cuando lo llevó a Dorados de México.



"Hay alguna cosa en la que no estamos de acuerdo, pero está bien. Eso es importante para mí a la hora de elegir gente que trabaje en el cuerpo técnico. No lo sé todo sobre el fútbol, aún estoy aprendiendo. Necesito gente cerca que me ayude a ser mejor entrenador para nuestros jugadores y que me permita ver cosas que no veo", añadió Guardiola sobre la razón que lo llevó a repatriar a Lillo desde China y tenerlo ahora como su segundo a bordo.



Se trata de una opinión con toda la autoridad, que sin embargo contrasta con una hoja de vida poco exitosa de Lillo como DT en propiedad en casi todos los equipos a los que dirigió. En su paso por Colombia, en Millonarios y Nacional, pasó sin pena ni gloria pero siempre tuvo el respaldo total y el cariño de sus jugadores.