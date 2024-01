Xavi Hernández fue autocrítico: ‘No hemos estado a la altura’

Luego de la dura derrota en la Supercopa de España, Xavi Hernández, entrenador de Barcelona, reconoció que el equipo tuvo una mala actuación en la final ante Real Madrid.



"No puedes empezar una final encajando dos goles en los primeros diez minutos", mencionó el técnico en rueda de prensa donde dijo estar bastante decepcionado y enfadado.



"Hay que ser autocríticos. No hemos parado carreras, no hemos hecho faltas tácticas, y ellos viven de eso. Y la presión alta tampoco ha sido buena. Tras el tercer gol el equipo se desconectó”, analizó Xavi.

Por su parte, pidió disculpas a la hinchada culé por el partido: "No hemos estado a la altura. Y es el momento de pedir disculpas a la afición, porque esta no es la imagen que debe mostrar el Barça en una final y menos contra el Madrid".



No obstante, Xavi sigue creyendo en el proyecto y se siente seguro de seguir al frente del equipo.



"De las derrotas duras nos hemos repuesto muchas veces y estoy convencido de que volveremos a competir de la mejor manera posible. Necesitamos hacer un reset y luchar por los tres títulos que quedan. Todavía podemos hacer una buena temporada", concluyó.