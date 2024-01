¿Falcao a un gigante de Sudamérica? Revelan interés por el ‘Tigre’

El delantero colombiano Radamel Falcao García apenas suma minutos con Rayo Vallecano y desde hace rato no es importante en la nómina titular del conjunto español, situación que lo ha llevado a dejar de ser llamado a la Selección Colombia.





Pese a la poca actividad, el ‘Tigre’ es muy cotizado en el mercado internacional e incluso hace poco estuvo dialogando con Millonarios para jugar en el club de sus amores, pero finalmente, ha decidido cerrarle la puerta al fútbol colombiano por temas de seguridad.



Sin embargo, el nombre de Falcao siempre interesa y ahora, el fútbol de Brasil, uno de los países potencia de Sudamérica, se habría fijado en el delantero, siendo Gremio de Porto Alegre, el que estaría sondeando al colombiano.



La información fue revelada por el medio de comunicación ‘BolaVip’ de Brasil, quien argumentó que Gremio está en la búsqueda del reemplazo del uruguayo Luis Suárez, reciente fichaje de Inter Miami.



Sin embargo, el periodista Diego Rossi, quien cubre la actualidad de Gremio, aseguró que es poco probable la llegada de Falcao, aunque sí fue ofrecido.



"Se ofreció a Balotelli, pero Gremio no lo quiso. Se ofreció a Falcao García y Gremio no lo quiso . Aboubakar, Gremio hizo una propuesta y ahí está. Habló con Luis Fernando Muriel y optó por no venir al fútbol brasileño", mencionó Diego Rossi.



Por ahora, habrá que esperar si Falcao se deja seducir por el fútbol sudamericano y por lo pronto, el delantero busca seguir sumando minutos en Rayo Vallecano, club con el que tiene aún contrato vigente hasta final de temporada.