El emotivo video con el que Maradona le deseó feliz cumpleaños a Boca

Diego Maradona, quien viene de protagonizar una polémica en México por sus declaraciones políticas, se acordó del club de sus amores y le deseó un feliz cumpleaños a Boca Juniors, equipo que cumple 114 años de existencia. El argentino pasó por el xeneize, del que además es hincha.

El saludo de Diego Armando Maradona tras los 114 años: "Boca, sos el beso de mi mamá". 3 de abril de 2019

"Boca es una enfermedad, no tiene comparación. Boca es pasión, es algo que te corre por las venas y no lo puedes entender. Cuando vas para la cancha para ver la azul y oro te tiembla todo el cuerpo por amor, no por miedo como otros. No me importa que no hayamos ganado, soy más de Boca que nunca", comenzó diciendo el argentino en el video.



Por otro lado, también le hizo un 'guiño' al club y comentó que algún día será el entrenador de Boca Juniors: "Cuidado, que en cualquier momento llegó, no voy a echar a nadie, pero me meto dentro de la comisión y me pongo los cortos. Boca, sos el beso de mi mamá", finalizó.