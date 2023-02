No valen los millones y tampoco Messi: PSG eliminado en Copa

PSG, el equipo que siempre está obligado a ganar las competencias nacionales en Francia y las internacionales en Europa, no pudo esta vez contra Olympique Marsella en los octavos de final de la Copa de Francia y salió derrotado 2-1 en condición de visitante.



El club parisino tuvo como titular al astro Lionel Messi y toda su plantilla estelar, pero no fue suficiente tener al campeón del mundo y tampoco tener una plantilla costosa para seguir en competencia.



El delantero chileno Alexis Sánchez logró desde el minuto 31 anotar el primer gol luego de anotar desde la vía del penalti y con categoría, remató al costado derecho para sorprender al PSG.



A partir de allí, PSG no se vio bien en cancha, pero antes del descanso tomaron vida gracias a su defensor Sergio Ramos, quien al minuto 32 Neymar sacó un tiro de esquina y envió un buen centro para que el español lograra cazar un cabezazo para poner el 1-1 parcial.



Sin embargo, para el segundo tiempo, Marsella vio que podían derribar al todopoderoso PSG y sobre el minuto 57 Ruslan Malinovsky logró un brillante remate hacia el poste iquierdo y dejó sin opción al portero italiano Gianluigi Donnarumma quien no pudo contener el 2-1.



Al final, PSG no pudo ni siquiera llegar al empate y Marsella dio la sorpresa en los octavos de final de Copa de Francia, confirmando el fracaso en esta segunda competencia más importante del fútbol francés.



Ahora, lo único que le queda a PSG es competir por reinar en la Champions League, el torneo que se le ha sido esquivo, pues la nómina le exige conquistar su primer orejona de la historia.