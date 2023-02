Antes de PSG, a Messi lo quería gigante de Italia ¿Quién lo quiso?

Actualmente Lionel Messi es quizá el mejor jugador que tiene la actual plantilla del París Saint-Germain, quien, de momento, no ha definido su renovación de contrato con el club parisino y su futuro es una total incógnita.



Pese a que aún no se decide el futuro del vigente campeón del mundo con Argentina, hay en principio un acuerdo verbal entre Messi y PSG, pero las negociaciones van lento y no se sabe con exactitud si el atacante seguirá la próxima temporada.



Con respecto a la actualidad de Lionel Messi y abierta una posibilidad a que salga hacia otro club de Europa, habló con DAZN el legendario Javier Zanetti, quien es directivo de Inter de Milán y confirmó que es difícil tener un jugador como él, pero que estuvo en la carpeta al conocerse su salida del FC Barcelona.



“Me sorprendió cuando se fue de Barcelona. Siendo realistas, no podemos competir con el PSG o los clubes de la Premier League, pero debido a nuestra relación, hablamos cuando había una oportunidad de tenerlo”, reconoció Javier Zanetti.



De esta manera, queda revelado que Inter de Milán quiso tener a Lionel Messi, pero pese a las conversaciones e intenciones, no tener la posibilidad económica para contratarlo fue un detonante para desistir por el astro argentino.



Actualmente Inter marcha segundo en la Serie A y con 43 puntos están peleando el título junto a Napoli, quien parece no dar ventajas, pues ostenta 56 unidades.