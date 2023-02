La familia de Messi arremetió contra Barcelona: ‘Son todos traidores’

El deseo de la afición del Barcelona es ver de nuevo a Messi con la camiseta blaugrana. Cada mercado de fichajes que pasa, desde du salida, es un anhelo de gran parte de la hinchada. Su salida en el 2021 dejó bastantes dudas, respecto a las formas y en los términos que la relación contractual finalizó.

Uno de sus hermanos, en una transmisión de Twich, fue cuestionado acerca de la posibilidad de que el argentino regrese al club y su respuesta sorprendió a todos “Yo tengo un recorte pegado allá en casa, donde nosotros nacimos. Tengo uno del Sport que dice Messi debería volver al Barcelona. Yo lo subtitulé burlándome, no vamos a volver a Barcelona. Si lo hacemos, vamos a hacer una buena limpieza. Entre otras, echar a Joan Laporta”.



Matías Messi también se refirió al actual presidente del club y dejó un comentario bastante ofensivo para la historia del Barcelona “Es un desagradecido por todo lo que le dio Messi al Barcelona. No sé qué opinen ustedes, pero para mí, Barcelona se empezó a conocer por Messi, no lo conocía nadie. Era más conocido el Madrid. Que te paguen así no está bueno”.



Fue consultado por dos de los jugadores más relevantes del Barcelona, que son promesas, el caso de Gavi y Pedri “No me gusta ninguno, si tengo que elegir uno, me quedo con Gavi. Es medio rebelde, se pelea y en cualquier momento de teja con uno menos”.



No contento con lo antes mencionado, volvió a enaltecer a su hermano, dejando clara la diferencia para él “La historia del Barcelona es Messi: pero es total, el que tenga la oportunidad de viajar a Barcelona vivió lo que es entrar al museo y el museo es Messi”.



Finalmente, concluyó con la decepción “Sí, pero la gente no lo bancó, debió salir a marchar par que se fuera Laporta y se quedara Messi. Todos son traidores. Mi mamá se lo dijo a Lionel una vez, te van a pagar como a Ronaldinho”.