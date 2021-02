Rafael Dudamel y su buen remate de campeonato en Chile

Rafael Dudamel viene de hacer ‘moñona’ en el fútbol austral, acaba de salvar la categoría con la Universidad de Chile y a eso le sumo que le clasificó a la fase previa de Copa Libertadores, en la que se medirá a San Lorenzo de Almagro, de Argentina.



El entrenador venezolano, radicado en Cali, habló con el programa ‘Deportes sin Tapujos’, anteponiendo que solo tiene palabras de agradecimiento para jugadores experimentados como Jean Beausejour, Walter Montillo, Osvaldo González y Matías Rodríguez, quienes no seguirán en la plantilla que a partir de marzo disputará la Copa de Chile, el campeonato y la Copa Libertadores, en la que recibirá a San Lorenzo y cerrará en Buenos Aires.

Dudamel le dijo al medio radial que “hemos tenido la fortuna de rematar muy bien el torneo, nos costó mucho ganar al principio, los empates nos sostenían, pero en los últimos cuatro partidos tres triunfos y un empate nos permitieron alcanzar los números para así finalizar con un buen porcentaje en rendimiento y alejarnos de la tabla ponderada, una tabla en la que aparecía el equipo en un lugar apremiante, luego, que mejor posición la de tercer lugar para llegar a Copa Libertadores en fase previa, la verdad es que ha sido un trimestre bastante exigente, desde lo deportivo y emocional, porque pelear descenso es bastante fuerte, pero el equipo ha respondido muy bien, se ha sabido plantar firme y con mucha valentía ante este momento trascendental del club, estoy muy contento por cómo hemos finalizado todo”.



De los 15 partidos jugados, que le dejaron 8 empates y 2 derrotas, sostuvo que “una de ellas a 2.400 metros cuando nos tocó visitar a Cobresal, siempre la altura nos afectó muchísimo, digamos que fue el único partido en el que realmente no competimos, pero de resto el equipo siempre compitió, nunca fue superado, cuando no anduvimos futbolísticamente bien terminamos empatando, pero después tuvimos partidos que cuando ya habíamos consolidado nuestro trabajo el equipo fue superior a su rival”.



En cuanto a qué factores atribuye la campaña, explico: “La mayor virtud ha sido de los futbolistas, que emocionalmente se han mantenido fuertes, que han creído en nuestro trabajo y han trabajado con mucha convicción, sin esos aspectos controlados es muy difícil por mucho trabajo y calidad que existan, que puedan aparecer buenos resultados. Se han podido juntar todos estos elementos, fortaleza en la parte emocional, convicción en el trabajo y el jugador chilenos tiene buen a inteligencia táctica y eso ha sido un plus para que en rápidamente en corto tiempo se tome la idea”.



También con su sello, la ‘U’ de Chile terminó con la defensa menos vencida: “Por ahí siempre comenzamos, consolidando la defensa, en el cero en el arco y de allí en adelante tener la capacidad en cualquier momento de desequilibrar a favor y cuando puedan existir dos o tres goles, maravilloso, pero si es uno, que el equipo desde la solidez defensiva genere confianza y tranquilidad. Lo hicimos así, terminamos siendo la valla menos vencida, que casi siempre termina teniéndola el campeón, fuimos nosotros los que lo logramos con un muy buen arquero, con un 4-2 o 4-3 sólido, luego en ofensiva aparecieron los goles, pero el volumen de juego siempre pudo ser mejor Hay muchas cosas a trabajar, a seguir construyendo, que seguramente con los cambios y nuevas incorporaciones lo vamos a poner lograr, asumimos un compromiso sabiendo que no podíamos sumar ningún jugador, porque ya teníamos un plantel contratado, nos atrevimos y afortunadamente salió de manera correcta”.



Sobre los probables refuerzos, indicó que “el equipo está en reestructuración por diversos motivos, en esa línea hemos decidido un cambio, sobre todo en ataque el equipo va a reforzado, hay que analizar cada nombre y cada incorporación, porque hoy económicamente la mayoría de los clubes están sintiendo esta etapa de pandemia”.



De igual forma, se refirió al por qué un sector de la hinchada no quiere que siga al frente del club: “Todos los cambios generan siempre cierto tipo de resistencia y críticas, lo importante es no sucumbir ante ellas, tener una línea de trabajo definida, al final las decisiones siempre van a ir direccionadas hacia el entrenador y hay que saberlas asumir, pero bueno, hemos terminado bien el año de futbol acá en Chile, con muy buenos números y nos da una mayor ilusión para todo lo que viene”.



Es innegable que la decisión de excluir a varios históricos coadyuvó para ese malestar de los aficionados: “La salida de Walter Montillo significa la despedida de uno de sus últimos ídolos y ese aspecto emocional está muy marcado en los aficionados, que lo comprendo y lo respeto, pero es allí donde las decisiones del club desde lo deportivo y administrativo tienen que estar por encima de lo emocional, yo quisiera tenerlos a todos, pero hay que pensar de manera racional como empresa, y uno particularmente tiene que sacarse el hincha que lleva por dentro”.



De su inmediata apuesta, señaló que “el objetivo más cercano es terminar en la fase de grupos de Copa Libertadores, en la primera fase nos toca contra San Lorenzo, y poder llegar, mostrar un equipo competitivo, y cuando estás en un equipo grande, como futbolista y entrenador, ganar y ganar es lo que debe estar en tu mente y convivir con esas exigencias, los equipos grandes deben estar constantemente en competencias internacionales, así que estamos reestructurando un plantel que nos permita alcanzarlo”.



Marco Antonio Garcés

Corresponsal Futbolred Cali

En twitter: @marquitosgarces