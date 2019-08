Ultimátum: A Neymar le quedan diez días en PSG y aun no tiene ofertas

La buena noticia es que la novela de Neymar, una de las más agitadas del mercado, está a punto de terminar. La mala, que no hay certezas sobre su futuro.

El PSG le habría dado ya un ultimátum al brasileño y le habría informado que saldrá del equipo en un plazo máximo de 10 días, según publica el diario L'Equipe.



El prestigioso diario francés no tiene dudas: "Neymar no volverá a jugar en el PSG". El jugador se quiere ir y los directivos en París le abrieron la puerta de salida y le pusieron fecha. la relación era tirante hace tiempo y ya nadie quiere darle largas a una situación tan desgastante.



Se irá entonces el futbolista más costoso del mundo (222 millones de euros costó su traspaso) pero ahora la pregunta a dónde.







Según L'Equipe, el rumor de la salida al Barcelona no ha pasado de ahí pues, al día de hoy, no existe una oferta formal. Lo que sí ha pasado es que ha intentado rebajar el precio de 180 millones de euros que se exigen y hay sugerido la inclusión de Rakitic o Coutinho en el nepocio, lo que ha sido rechazado por el PSG, que solo quiere dinero contante y sonante y en una sola cuota.



De esta manera, el futuro del brasileño sigue en el limbo aunque ya sabe, al menos, que no seguirá siendo parte del PSG.