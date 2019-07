La declaración de Verratti que le gusta a Neymar y no cae bien en PSG

Paris Saint Germain se prepara para la competencia oficial. Este sábado 3 de agosto ya juega por su primer título, cuando enfrente al Rennes en la Supercopa de Francia. Y mientras fortalece su plantel en la pretemporada, vive paralelamente la novela del mercado: Neymar, su posible continuidad o sus deseos de cambiar de equipo.

Los jugadores del equipo parisino tratan de estar alejados del tema, pues no quieren líos con Neymar y menos con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi. Sin embargo, el italiano Marco Verratti decidió hablar de la situación de su compañero y opinó de la tensa situación.

“No he hablado con él, pero está pasando por un momento difícil tras la lesión que le privó de ir a la Copa América. Me decepcionaría verlo marchar, nunca le oí decir que quería irse, prefiero que se quede”, aseguró Verratti en la entrevista que concedió a ‘RMC Sports’.



El volante fue más allá y habló claro de los supuestos deseos de Neymar de abandonar al PSG para cambiar de equipo, pues suena para Barcelona y Real Madrid, pero también se ha dicho que sus agentes lo han ofrecido a clubes como Manchester United, Juventus o Bayern de Múnich.



Las palabras del italiano de seguro agradaron al crac brasileño, pero no cayeron bien al interior del club francés. “A mí nadie me obligó a quedarme, pero creo que si un jugador quiere irse siempre encontrará la manera de hacerlo. Cuando un jugador quiere realmente marcharse, el club debe dejarlo ir. De acuerdo con lo que pida el club por su traspaso, pero no puedes retener a un futbolista que quiere dejar la entidad”, comentó Verratti.