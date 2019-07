Alves quiere volver a Barcelona y necesita que Neymar también firme

Tras dejar PSG, Dani Alves busca club y aunque su nombre se ha relacionado con diferentes clubes del fútbol europeo, entre los que sobresalen los italianos Inter y Juventus, además de Manchester City en Inglaterra, lo cierto es que el lateral sueña con volver a Barcelona y la llegada de Neymar al club catalán le abriría la puerta para cumplir su deseo.



¿Cómo sería el negocio? Según explica ‘Mundo Deportivo’ Alves esperará hasta agosto, cuando Barcelona vaya definitivamente por Neymar y cuando este negocio se dé, uno de los que podría salir sería Nelson Semedo, quien iría al club de la capital francesa como parte de pago y dejaría vacante un puesto por la banda que Alves aspira a cubrir.



Vale la pena aclarar en esta situación que Alves ya se había ofrecido a Barcelona, sin embargo, Valverde aseguró que no tenía lugar para él en su plantel y aunque Alves sabe que es difícil llegar como titular, también es consciente que luego de su gran Copa América la idea del entrenador del club blaugrana puede cambiar.



De momento el principal asunto por resolver es la llegada de Neymar, quien no jugará con PSG hasta el inicio de la Ligue 1 y cada vez parece estar más lejos del equipo de Tuchel, situación nada favorable ni para el futbolista ni para el club, que ya no sabe qué hacer con el problemático jugador.