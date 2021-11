Escándalo en México por declaraciones homofóbicas de un reconocido DT

Se armó todo un lío en territorio mexicano. Luego de la multa que Fifa le impuso al Tri por gritos considerados homofóbicos en partidos internacionales, un entrenador del rentado local repitió una actitud por el estilo en rueda de prensa.

Tras la goleada 3-0 de Tigres sobre Juárez en el cierre de la fase regular en la Liga Mx, el entrenador Ricardo Ferretti protagonizó un momento realmente lamentable. La derrota de su equipo pasó a un segundo plano.



Previo al inicio de la rueda de prensa, el ‘Tuca’ preguntó por si había mujeres periodistas, teniendo en cuenta la costumbre que tiene de dejarlas preguntar primero. Al no recibir respuesta, prosiguió con los “maricones”.



“¿Hay viejas o no? (silencio), ¿maricones?¿quién va a ser el primer maricón? (risas). Puros machos entonces”, dijo el estratega brasileño nacionalizado mexicano.



El momento pasó entre risas y burlas, pero en redes sociales las críticas no cesaron. Justamente en México luchan día a día para erradicar dichas actitudes homofóbicas que ya les costaron dos sanciones y que en un futuro podrían ser aún más severas.



De ahí la molestia con uno de los actores principales en el fútbol nacional.



Vea lo ocurrido: