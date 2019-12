El plato que volvió loco a Ronaldinho en Colombia: ¡lo pedía siempre!

El pasado 19 de octubre Ronaldinho estuvo en Bogotá, siendo uno de los visitantes de lujo más destacados que tuvo el país en temas deportivos. El brasileño jugó un partido de despedida y compartió en la capital del país, dejando gran emoción para miles de fans del exjugador de Barcelona, quienes lograron ver por última vez en la ciudad a la estrella de fútbol.

El mediocampista ya había venido al país en dos ocasiones con Atlético Mineiro, cuando enfrentó a Nacional y Santa Fe en Copa Libertadores, pero no probó parte de la comida típica del país. En este regreso, en el Hotel Hilton en Corferias, logró disfrutar de la comida y finalmente fue feliz con un desayuno en particular.



En FUTBOLRED hablamos con Gina Reina, integrante de NOA (agencia que se encargó del brasileño), quien acompañó día y noche al futbolista en su estadía en Colombia.



“No le gusta comer dentro de la habitación, él piensa que es máximo para una tabla de quesos y prefiere comer fuera de esta. Cuando se dio cuenta que en el hotel había un sitio especial para que él comiera, bajaba con su hermano y el mejor amigo. Se dio cuenta que había un espacio más amplio (buffet), donde estaba solamente el personal del hotel, que fueron muy respetuosos y ni pidieron fotos. Así, tomó confianza y bajaba él solo a desayunar, prefería tipo buffet y él mismo iba a servirse de todo lo que encontraba. Tomaba café puro, fuerte, doble y sin azúcar; le encanta el café”, empezó diciendo sobre sus mañanas en el Hilton.



Por otro lado, le contó a FUTBOLRED la comida típica colombiana preferida que encontró Ronaldinho, figura internacional que brilló en Barcelona y Brasil.



“Comía de todo, no tenía dieta y parecía un bebé: comía y dormía… Era difícil de que se llenara. En sus desayunos le fascinó el calentado colombiano, desde un principio mencionó que en los otros hoteles cuando vino siempre tuvo comida muy normal, pero en este fue más comida típica del país y eso fue lo que le encantó. Siempre quería tener calentado, cada día uno diferente… le fascinaba también la carimañola y empanaditas. En el almuerzo era muy gaucho y siempre pedía carne”, dijo.



Por otro lado, contó una insólita diferencia que encontró ‘Dinho’ al momento de disfrutar de la ciudad capitalina, pues mencionó que no entendía cómo se madrugaba tanto y se terminaba la noche tan temprano.



“Decía que en Brasil están acostumbrados a levantarse tarde, cerca del mediodía y se acuestan normalmente a las 2 de la mañana. Es una hora normal para ellos. Él se levantaba muy tarde con relación a acá. Nos contaba que no entendía cómo los colombianos empezaban el día tan temprano y cómo a las 2 a.m. ya todo estaba vacío y cerrado”, finalizó.



Miguel Ángel Machado

Periodista FUTBOLRED

Twitter: @miguelmachadom

Correo: migmac@eltiempo.com