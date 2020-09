Neymar pudo jugar su último partido del año con PSG: espera sanción

"Este no era el plan", decia Thomas Tuchel, DT de PSG en la última rueda de prensa. Hablaba de un detalle puntual en el último duelo contra Reims pero aplica también para lo que ha sido el trasegar de Neymar por París.

Sí estaba en el libreto llegar a instancias finales de la Champions League, la gran asignatura pendiente desde la llegada del capital catarí, pero los títulos domésticos ya se ganaban sin él así que ahí no hizo diferencia.



En cambio el jugador ha sido un constante dolor de cabeza, haciendo público su deseo de irse casi desde su llegada, recibiendo castigo por enfrentarse a un aficionado y ahora expuesto a un castigo que puede dar por terminado su año, dependiendo de lo que decida la Comisión Disciplinaria de la Liga de Fútbol de Francia (LFP), este miércoles.



En París se rumora que el castigo para el brasileño y para el español Álvaro González por supuesto racismo del europeo y supuesta homofobia y racismo del brasileño durante el partido PSG-Olympique de Marsella, podría ser de hasta 10 partidos, con lo cual el triunfo de este fin de semana 02- contra Reims bien podría ser el último juego del 2020 de estelar atacante.



Razón tiene Tuchel, quien criticó a su jugador por su papel en este juego: “jugó como su fuera parte de un equipo de relevos, cuando lo que yo necesito es que sea el líder del equipo. Este no era el plan, ha sido demasiado defensivo”, dijo. Sí, hablaba de táctica, que al final es un detalle menor comparado con la preocupación mayor que tiene el club: “Lo que más me preocupa es la decisión del Comité disciplinario”.