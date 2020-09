Neymar no para: el mensaje que todos apoyan tras la polémica

El mensaje de Neymar contra el racismo no parece haber sido una excusa para argumentar la derrota del PSG contra el Marsella, partido que terminó en pelea.

Desde aquel momento, el brasileño señaló al español Álvaro González de insultarlo por su color de piel y lo ratificó constantemente en sus redes sociales.

Un día después de la polémica, PSG emitió un comunicado en el que respalda a su jugador y él publicó una nuevas palabras como lucha contra el racismo.

“Ayer me rebelé. Me amonestaron con roja por querer pegar a alguien que me ofendía. Pensé que no podía irme sin hacer algo porque me di cuenta que los encargados no harían nada, o porque no se dieron cuenta o ignoraron el hecho. Durante el partido quise responder como siempre, jugando al fútbol, pero los hechos demuestran que no lo logré. Me rebelé..."

Más adelante dijo “Yo soy negro, hijo de negro, nieto y bisnieto de negros también. Estoy orgulloso y no me veo a mí mismo diferente de nadie. Ayer quería que los responsables del juego (árbitros, asistentes) se posicionaran de forma imparcial y comprendí que ya no hay lugar para actitudes de prejuicio".

El mensaje cerró con un “Tú sabes lo que dijiste, yo sé lo que hice. Amor para todo el mundo".

Diferentes futbolistas, modelos y otros deportistas han comentado la publicación de Neymar apoyando su mensaje mientras que Álvaro González solamente compartió un mensaje en sus redes sociales agradeciendo al club por el apoyo, pues allí indicaron que en redes sociales y en los medios brasileños publicaron los números del jugador y este ha recibido hostigamiento y amenazas de muerte.