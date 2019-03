Los partidos recomendados de FUTBOLRED para este fin de semana

Este último fin de semana del mes de marzo, hay partido importantes en las ligas del mundo. En Argentina, Racing puede quedar campeón. En Inglaterra, Liverpool y Tottenham se enfrentan en un partido entre dos candidatos al título. En Alemania, Bayern Múnich y Borussia Dortmund siguen en carrera hacía el título.

Como es costumbre en FUTBOLRED le traemos los partidos más destacados del fin de semana.

Viernes 29 de marzo

3:00 p.m. Girona vs Athletic de Bilbao (Liga de España)



​7:10 p.m. Boca Juniors vs Banfield (Superliga Argentina)



Domingo 31 de marzo



8:00 a.m. Roma vs. Nápoles (Liga de Italia)



9:15 a.m. Sevilla vs. Valencia (Liga de España)



10:30 a.m. Liverpool vs. Tottenham (Liga de Inglaterra)



1:30 p.m. Inter de Milán vs. Lazio (Liga de Italia)



1:45 p.m. Real Madrid vs. Huesca (Liga de España)



4:10 p.m. Tigre vs. Racing (Superliga Argentina)



5:30 p.m. Millonarios vs. Independiente Medellín(Liga de Colombia)

Sábado 30 de marzo

9:30 a.m. Friburgo vs. Bayern Múnich (Liga de Alemania)



9:30 a.m. Borussia Dortmund vs. Wolfsburgo (Liga de Alemania)



10:00 a.m. Manchester United vs. Watford (Liga de Inglaterra)



10:00 p.m. Southampton vs. Tottenham (Liga de Inglaterra)



10:15 p.m. Barcelona vs. Espanyol (Liga de España)



12:30 p.m. West Ham vs. Everton (Liga de Inglaterra)



2:30 p.m. Sampdoria vs. AC Milan (Liga de Italia)



2:45 p.m. Alavés vs. Atlético de Madrid (Liga de España)



6:00 p.m. Talleres vs. River Plate (Superliga Argentina)

