'Mateus Uribe es un petardo, ni lo conocen en su país': Bautista

Adolfo 'Bofo' Bautista dio unas duras declaraciones en contra del volante colombiano, Mateus Uribe. El jugador de América de México se ha visto envuelto en polémicas por hablar mal de Chivas de Guadalajara, ante esto el exjugador lo calificó como "petardo".

"Sí me importa como mexicano que venga un petardo, que no lo conocen ni en su casa, a ofender una gran institución como Guadalajara", comentó Bautista en una entrevista para "W Deportes" en México. Con estas palabras, el exjugador suma un "round" más a la pelea que comenzó por medio de Twitter y ya ha pasado a los medios.



Cabe recordar que Mateus Uribe realizó unas declaraciones que ofendieron mucho al público del equipo rojiblanco: "Desde que estoy en México, jugando para el América, Chivas ha estado fuera de la Liguilla siempre, no han estado peleando nada. Para nosotros es más clásico contra Cruz Azul o Pumas. Lo que tengo en la cabeza de Chivas es que siempre están afuera de los ocho que pasan a liguilla".



Con esto se suma un capítulo más a la guerra entre Mateus y varias figuras de Chivas de Guadalajara. Cabe recordar que el colombiano hizo parte de la convocatoria de Carlos Queiroz para los primeros amistosos de la Selección Colombia en este nuevo proceso con el entrenador portugués.