Real Madrid tiene preparados 500 millones de euros para fichajes

Según informa "L'Equipe" en Francia, Real Madrid tiene preparados 500 millones de euros para hacer fichajes en el próximo mercado de transferencias, el cual se abre en Junio de 2019. Esto sería una verdadera revolución, ya que el club blanco intentará hacer contrataciones importantes.

El regreso de Zinedine Zidane a Real Madrid no fue gratis, el entrenador habría hecho una serie de exigencias a Florentino Pérez para armar un nuevo equipo luego del fracaso de la presente temporada. Versiones de prensa en Francia indican que Mbappé, Hazard y Pogba serían los elegidos por el técnico para reforzar la plantilla.



El primer caso es el del joven jugador Kylian Mbappé, principal deseo de la casa blanca desde hace un par de temporadas. El llamado a ser uno de los mejores del mundo en los próximos años, es el futbolista que cualquier club del mundo querría. Por su parte, en los acercamientos de Real Madrid, sus directivas se han topado con la dificultad para negociar por parte de los dueños de París Saint-Germain, lo cual sería un aspecto complicado de momento.



Eden Hazard sería un fichaje posible para Real Madrid, el jugador no ha escondido su deseo de jugar para el equipo blanco. Chelsea de Inglaterra exige más de 100 millones de euros, lo que no sería un problema para los directivos.



El último jugador que se ha relacionado es Paul Pogba, jugador que ha venido creciendo de la mano de Ole Gunnar Solskjaer, quien le devolvió la confianza en su juego. Sus declaraciones dejan saber al club blanco que su deseo es jugar para Real Madrid, y que lo motiva que Zinedine Zidane pueda ser su entrenador.



Por el momento los hinchas del club merengue deberán seguir esperando a que se habrá el mercado de fichajes o que los directivos hagan un anuncio oficial sobre la situación.