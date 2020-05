Pelea del youtuber Nicolás Arrieta con el ‘Tino’: ‘no sea payaso’

Faustino Asprilla tiene varias polémicas en las redes sociales luego de sus respuestas y forma de pensar, tema que le han criticado sus seguidores. Esta vez, hubo una discusión con un famoso youtuber colombiano, también polémico; Nicolás Arrieta.



El youtuber, en los últmos días, ha sido tema de conversación luego de que difundiera comentarios de sus seguidores con productos supuestamente fraudulentos que han compartidos otros influencers. Por esta razón, incluso Luisa Fernanda W le envió una tutela, que generó que se disculpara por medio de las redes sociales.

Nuevamente, Arrieta publicó en sus redes los mensajes de un presunto producto que estarían vendiendo y que supuestamente sería fraudulento. El ‘Tino’, por su parte, le respondió.



“Por fa no se pasen promocionando productos que no tienen registro invima! Yo entiendo que hace falta la plata, pero tengan cuidado con sus seguidores”, publicó el influencer, a lo que un seguidor, que dice ser CEO de la empresa, respondió: “Nicolas A. Soy el ceo de la empresa Ness Well, la dueña del registro sanitario del producto #xtremex antes de ser tendencia con #FakeNews con mi marca, te invito a consultar todos mis registros invima y verificar su legalidad”.



Tras la respuesta del CEO, el ‘Tino’ Asprilla se unió a la conversación y le lanzó con todo al youtuber, mencionando que estaba haciendo daño con noticias falsas sobre las empresas.

Ya paren de difundir fakenews; no hagan mas daño a las empresas solo por que les pagan para hacerlo, suficiente daño hace esta pandemia a la economía, para seguir haciendo daño de esa manera con noticias falsas. https://t.co/ghuHZdCFU9 — Faustino Asprilla (@TinoasprillaH) May 11, 2020



“Ya paren de difundir fakenews; no hagan mas daño a las empresas solo por que les pagan para hacerlo, suficiente daño hace esta pandemia a la economía, para seguir haciendo daño de esa manera con noticias falsas”, publicó Asprilla.



Arrieta, por su parte, respondió: “Señor Faustino a mi nadie me paga por difundir nada, yo publique un mensaje de los mismos seguidores de esa gente, no sea payaso”, a lo que siguió que el ‘Tino’ bloqueara en Twitter al influencer.