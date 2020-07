Vikonis elogió ‘estilo defensivo’ del Real Madrid: ‘así salió campeón’

El uruguayo Nicolás Vikonis, guardameta del Puebla del fútbol mexicano, espera que su equipo sea sólido en defensa en el Apertura 2020, como lo hizo el Real Madrid, que salió campeón en LaLiga.



"No es algo malo basarse en lo defensivo, así salió campeón el Real Madrid, siendo el menos goleado. El mejor de la fase regular es el equipo que menos goles recibe y nosotros encontramos una identidad defensiva, de esa forma consiguiendo un gol puedes ganar los tres puntos", comentó este miércoles en videoconferencia.



Al momento de la cancelación del Clausura 2020, El Puebla, dirigido por el peruano Juan Reynoso, se encontraba como la mejor defensiva al permitir siete goles en 10 duelos con Vikonis en el marco, pero solo anotó siete tantos.

"El equipo ha mostrado tener vías de gol en los amistosos. Estamos esperanzados porque los compañeros que estaban y se integran nos den esa cuota goleadora para pensar en objetivos grandes y tener un balance defensivo y ofensivo", expresó.



El exportero de Millonarios compartió que a pesar de salidas como las del delantero Ángel Saldívar y el centrocampista Jesús Zavala, los refuerzos que llegaron y los jugadores recuperados de lesiones los hacen ser una plantilla completa para pelear por la fase final.



"Recuperamos a Néstor Vidrio, Bryan Angulo, contamos con la presencia de Emanuel Gularte. En la delantera esperamos un crecimiento de Santiago Ormeño y llegan jugadores importantes como Amaury Escoto, Bernardo Cuesta, con un montón de goles en Perú y que conoce la filosofía de nuestro entrenador", añadió.



En las últimas horas, la Liga Mx anunció la reprogramación del duelo que iniciaría el Apertura 2020, entre el San Luis y el Juárez FC, debido a casos de coronavirus en la entidad fronteriza. Sin embargo, Vikonis explicó sentirse cuidado por el protocolo que sigue el Puebla y la Liga, y además reconoció que ya no se podía seguir sin jugar.



"Va a ser difícil que no aparezcan casos, confiamos en el club. Afortunadamente, en los últimos controles salió el plantel negativo. No creo que se hayan apresurado en arrancar el torneo. De forma personal creo que es importante que se reinicie el fútbol como estaba pautado", agregó.



La escuadra de Reynoso debutará el viernes ante el Mazaltán FC, que debutará en un partido oficial en la Liga Mx: "Nos vamos a enfrentar a un rival de cuidado, lo pudimos ver en la pretemporada. La cuestión climática es otro punto que juega a su favor, me ha tocado jugar en otras situaciones en climas similares a Mazatlán, para el visitante es complejo".



