‘Si James Rodríguez viene al Atlético de Madrid será bienvenido’

La salida de James Rodríguez del Real Madrid es un tema que se toca mucho por estos días, pues el colombiano es uno de los olvidados de Zinedine Zidane y el jugador ya ha manifestado sus intenciones de salir lo más pronto posible, así su contrato sea hasta junio de 2021. El volante busca un equipo en el que tenga protagonismo, y ya han sonado clubes de varias ligas europeas.

Sin embargo, se dice que James está a gusto en Madrid, y por eso no ha cerrado la puerta al Atlético de Madrid, equipo al que estuvo cerca de llegar el verano pasado, pero Florentino Pérez se encargó de acabar con las conversaciones y prefirió no reforzar al equipo rival con una de sus figuras.



Y ante la posibilidad de que sea colchonero, en España no desaprovecharon la oportunidad de preguntarle a Santiago Arias, compañero de la Selección Colombia, por su opinión sobre James y un posible cambio de bando en la capital ibérica.



Es así que el diario ‘Marca’ consultó con el lateral derecho que tiene Diego Simeone, para saber qué sabe de la opción de James. “¿James al Atlético? Se habla mucho. Es uno de los jugadores representativos de la Selección Colombia. De los que han conseguido muchas cosas. Hay admiración como colombiano. Lo hace bien, tiene condiciones. No hemos hablado del Atlético. Si viene aquí será bienvenido seguro. Esperar a ver qué pasa”, aseguró Arias sobre su compatriota y amigo.