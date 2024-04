Nicolás Sánchez pide disculpas a Lionel Messi: 'El audio lo hice yo'

Luego del altercado que se generó al término del partido entre Inter de Miami y los Rayados de Monterrey, donde Lionel Messi y Gerardo Tata Martino fueron a increpar al juez central, uno de los integrantes del conjunto mexicano rompió el silencio respecto a un audio que se viralizó.



En este audio, el integrante del staff técnico de los Rayados atacó y criticó fuertemente el accionar de Lionel Messi y del entrenador argentino. Sin embargo, el hombre identificado como Nicolás Sánchez y quien estuvo en River y Racing se pronunció ante la situación.

A pesar de que pidió disculpas públicas por lo dicho, se mantuvo en su versión de los hechos que ocurrieron en los vestuarios del Chase Stadium en Fort Lauderdale.



Sánchez inició comentando que: “Me hago presente con este video para hablar del audio que se viralizó en el día de hoy. Podría haber elegido esconderme atrás de un texto, un párrafo o que el club actuara por mí. Pero preferí grabarme y utilizar este medio para poner la cara, obviamente. Para que se vea que las palabras que diré salen de mi boca y para hacerme cargo”.



Seguidamente, confesó que el audio lo había hecho él porque “explicó detalladamente lo que sucedió finalizado el partido. En la zona mixta, fuera de los vestidores, tal cual lo detallé en este audio. Es un audio que mandé a mi círculo íntimo, a mi entorno privado. Pero bueno, lejos de enojarme con ellos, es un error mío. No me había sucedido nunca. Me servirá de aprendizaje para más adelante”, añadió.



Y resaltó que al darse a conocer públicamente sus palabras, “mucha gente puede sentirse ofendida”, no obstante, resaltó que: “Espero que sepa entenderme. Yo soy tan argentino como ellos. Y voy a defender siempre a mi club. Así que sin más nada que agregar, creo que está todo explicado en el audio que se viralizó. Acá estoy para poner la cara y hacerse cargo”.