Dani Alves habla por primera vez: desmiente graves afirmaciones

La salida de prisión por parte de Dani Alves, tras ser declarado culpable por la investigación que se llevaba en su contra, ha generado una ola de reacciones en el mundo. El reconocido exfutbolista ahora se encuentra en libertad condicional tras pagar una fianza cercana a un millón de euros.



El pasado viernes, Alves fue visto por segunda ocasión, llegando a la Audiencia de Barcelona y posteriormente, se dio a conocer una supuesta entrevista en la que realizaba sus primeras declaraciones ante la prensa tras recobrar su libertad. Sin embargo, esto nunca habría ocurrido y fue el propio jugador quien salió a desmentir estas afirmaciones.

Supuestamente, El Periódico, abordó al ex Barcelona, quien se encontraba en un restaurante de la ciudad. "Es lo que me toca. Cada viernes ir al juzgado y ya está. Tampoco tengo mucho más que hacer", fueron las declaraciones, que rápidamente fueron replicadas por varios medios internacionales.



No obstante, Dani Alves desmintió estos hechos por medio de una publicación en la red social Instagram, donde publicó una fotografía en la que no muestra nada y solamente se aprecia un color gris y blanco. Pero el brasileño, escribió en el texto de la publicación que: "No es cierto que haya concedido ninguna entrevista a ningún medio de comunicación, ni la voy a conceder mientras el proceso judicial no esté resuelto".



Este mensaje fueron las primeras palabras provenientes del jugador tras la investigación y posterior condena. Así mismo, el jugador no se había reportado en sus redes sociales, realizando su última publicación en enero de 2023.



Con este mensaje, Dani desmintió la información sobre las supuestas declaraciones que él había dado a la prensa internacional y confirmó que no dará ninguna entrevista a los medios, mientras el proceso continúe.